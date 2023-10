‘Levei um soco na cabeça’, diz Rodrigo Mussi sobre agressão em bar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2023 - 15:13 Para compartilhar:

Na noite de sábado, 21, o ex-BBB Rodrigo Mussi contou nos Stories do Instagram na noite de sábado 21, que foi agredido em um bar. Mussi afirmou que um rapaz socou a sua cabeça.

“Estava em um bar com os meus amigos agora, me diverti, coisa normal e um rapaz me agrediu. Na covardia, por trás. Deu um soco na minha cara. Aqui na cabeça, ainda mais do acidente, que não posso sofrer nada aqui. E do nada, não sei nem quem é, zero, tentou me agredir”, explicou Rodrigo.

“Estou em casa, tranquilo. Mas é isso. Infelizmente, tem gente que é muito covarde no mundo e, sem motivo nenhum, tentou me agredir”, finalizou.

Em entrevista ao Gshow, Mussi declarou que ciúmes pode ter sido o motivo, que está com dores na cabeça ainda e decidiu não prestar queixa.

“Vieram pedir desculpa para o Amaury Nunes, ex-jogador de futebol, para o pessoal que estava ali. Pedir desculpas que o cara estava com ciúmes, não sei do quê. Que loucura! E eu sem entender nada. Foi muito na covardia. Eu nem fiz boletim de ocorrência. Eu vim para casa. E eu estou até arrependido de ter postado o vídeo ontem. Queria ter deixado morrer essa situação”, disse.

“Me machucou. Está doendo um pouco a cabeça. Aqui e na testa, onde eu não podia bater de jeito nenhum. Não posso sofrer nada na testa nem na cabeça desde o acidente, que faz um ano e pouco ainda. Então ainda é muito recente para sofrer qualquer pancada na cabeça. É meio vergonhoso o que aconteceu. É muito estranho. Nunca aconteceu isso comigo. Não sou de brigar, nunca briguei na vida. Foi algo muito estranho. Eu fiquei com vergonha. Não sabia o porquê.”

