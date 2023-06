++ ‘Levei facada nas costas’, diz Bolsonaro sobre condenação ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 30 JUN (ANSA) – Condenado a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder político, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que levou uma “facada nas costas” e que o mandatário Luiz Inácio Lula da Silva não terá mais adversário.

“Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um W.O. Ou poderia continuar o mandato do Lula por aclamação, afinal ele é um grande democrata”, ironizou Bolsonaro em seu primeiro pronunciamento após a definição do resultado no TSE.

“Levei uma facada na barriga [em 2018] e hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade”, disse. (ANSA).

