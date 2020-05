Levará um tempo para reabertura ter impacto no emprego dos EUA, diz Kudlow

Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow afirmou que “ainda levará um tempo” até que a reabertura econômica nos Estados Unidos provoque impacto nos números do mercado de trabalho. Ele destacou, porém, que os números “muito difíceis” do relatório de empregos (payroll) de abril divulgado na sexta-feira trazem “uma esperança”: o fato de que cerca de 80% das demissões aparecem como temporárias, ou seja, com os funcionários esperando reassumir seus postos quando a situação melhorar no combate à pandemia de coronavírus.

Kudlow falou neste domingo em entrevista à ABC News. Ele destacou o pacote trilionário do governo do presidente Donald Trump para proteger os empregos nos EUA, bem como as operações do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para apoiar o quadro.

O assessor econômico de Trump disse que há diálogo entre o governo e o Congresso sobre os próximos passos, “os quais serão sem dúvida motivados pelo dados”. Segundo ele, “depois de toda essa assistência” já concedida é importante avaliar o impacto das medidas em vigor nas próximas duas semanas. Kudlow comentou ainda que ações já em vigor de impostos mais baixos e regulações mais relaxadas podem ser expandidas e disse acreditar em uma recuperação forte da economia americana em 2021.