Levante sofre para eliminar time da 3ª divisão na Copa do Rei

O Levante, da primeira divisão, sofreu mais do que o esperado para superar a segunda fase da Copa do Rei, com uma vitória fora de casa por 2 a 1 nos acréscimos sobre o Portugalete, da 2ªB (a terceira divisão do futebol espanhol).

Sergio León (90+2) marcou o gol da vitória do time valenciano em sua viagem ao País Basco. O atacante andaluz havia feito o outro gol para o Levante nesta partida.

Enquanto isso, o Elche também se classificou para as oitavas de final com uma vitória magra de 1 a 0 sobre outra equipe da 2ªB, La Nucía, graças a um gol do argentino Lucas Boyé.

Na terça-feira, o Celta do também argentino Eduardo Coudet e o Getafe foram eliminados contra times da 2ªB.

Celta de Vigo perdeu por 5 a 2 para o Ibiza e o Getafe foi derrotado por 1 a 0 para o Córdoba, nestas eliminatórias de jogo único.

Todas as equipes da primeira divisão participam desta fase, exceto as quatro que competirão na Supercopa (Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad e Athletic Bilbao).

— Resultados da segunda fase da Copa do Rei:

– Terça-feira:

CÓRDOBA (2ªB) – Getafe (1ª) 1 – 0

IBIZA (2ªB) – Celta (1ª) 5 – 2

Linares (2ªB) – SEVILLA (1ª) 0 – 2

Zamora (2ªB) – VILLARREAL (1ª) 1 – 4

ALCORCÓN (2ª) – Real Zaragoza (2ª) 2 – 1

Marbella (2ªB) – REAL VALLADOLID (1ª) 2 – 3

– Quarta-feira:

Socuéllamos (2ªB) – LEGANÉS (2ª) 0 – 2

Numancia (2ªB) – ALMERÍA (2ª) 1 – 2

Portugalete (2ªB) – LEVANTE (1ª) 1 – 2

La Nucía (2ªB) – ELCHE (1ª) 0 – 1

A serem disputados:

Haro (2ªB) – Rayo Vallecano (2ª)

Navalcarnero (2ªB) – Las Palmas (2ª)

Mutilvera (2ªB) – Real Betis (1ª)

Cultural Leonesa (2ªB) – Granada (1ª)

Olot (2ªB) – Osasuna (1ª)

Deportivo La Coruña (2ªB) – Alavés (1ª)

Burgos (2ªB) – Espanyol (2ª)

Cornellà (2ªB) – Atlético Madrid (1ª)

Castellón (2ª) – Tenerife (2ª)

Fuenlabrada (2ª) – Real Mallorca (2ª)

Málaga (2ª) – Real Oviedo (2ª)

– Quinta-feira:

Amorebieta (2ªB) – Sporting (2ª)

Peña Deportiva (2ªB) – Sabadell (2ª)

Girona (2ª) – Lugo (2ª)

Pontevedra (2ªB) – Cádiz (1ª)

Yeclano (2ªB) – Valencia (1ª)

Alcoyano (2ªB) – Huesca (1ª)

Las Rozas (2ªB) – Eibar (1ª)

Obs.: As equipes em caixa-alta estão classificadas para a terceira rodada.

afp/dr/psr/aam

Veja também