Levante arranca empate na reta final contra o Valladolid

O Levante esteve perto de ser derrotado, mas conseguiu salvar um ponto na reta final, empatando em casa em 2 a 2 com o Valladolid, nesta sexta-feira pela 20ª rodada da Liga espanhola.

Dani Gómez colocou o Levante na frente no segundo tempo (62), mas os ‘blanquivioletas’ viraram o jogo em Valencia, com gols de Rubén Alcaraz (73) e Óscar Plano (78).

O time ‘granota’ conseguiu ao menos evitar a derrota quando Roger Martí empatou no minuto 83.

O Valladolid é décimo quinto e está com apenas três pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, o Elche (18º), que recebe o Barcelona (3º) no domingo.

O Levante é décimo, agora com 23 pontos, três a mais que o Valladolid e seis acima da zona da degola que é aberta pelo Elche.

No sábado, a 20ª rodada espanhola continua e grande parte das atenções se volta para a visita do Real Madrid (2º) ao Alavés (17º).

A equipe ‘merengue’, sete pontos atrás do líder Atlético de Madrid – que joga contra o Valencia no domingo -, precisa reagir após a eliminação de quarta-feira na Copa do Rei contra o Alcoyano, equipe da 2ª B, terceira divisão do futebol espanhol.

O técnico francês do Real Madrid, Zinedine Zidane, que teve um teste positivo para covid-19, não estará presente no jogo.

— Jogos da 20ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Levante – Valladolid 2 – 2

– Sábado:

(11h00) SD Huesca – Villarreal

(13h15) Sevilla – Cádiz

(15h30) Real Sociedad – Betis

(18h00) Alavés – Real Madrid

– Domingo:

(11h00) Osasuna – Granada

(13h15) Elche – Barcelona

(15h30) Celta Vigo – Eibar

(18h00) Atlético de Madrid – Valencia

– Segunda-feira:

(18h00) Athletic Bilbao – Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atlético de Madrid 44 17 14 2 1 33 7 26

2. Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15

3. Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20

4. Villarreal 33 19 8 9 2 28 19 9

5. Sevilla 33 18 10 3 5 23 16 7

6. Real Sociedad 30 19 8 6 5 29 16 13

7. Granada 28 19 8 4 7 23 31 -8

8. Betis 26 19 8 2 9 24 32 -8

9. Cádiz 24 19 6 6 7 17 24 -7

10. Levante 23 19 5 8 6 27 28 -1

11. Getafe 23 18 6 5 7 16 18 -2

12. Celta Vigo 23 19 6 5 8 23 30 -7

13. Athletic Bilbao 21 18 6 3 9 21 22 -1

14. Valencia 20 19 4 8 7 25 26 -1

15. Valladolid 20 20 4 8 8 20 29 -9

16. Eibar 19 19 4 7 8 16 20 -4

17. Alavés 18 19 4 6 9 17 25 -8

18. Elche 17 17 3 8 6 16 23 -7

19. Osasuna 16 19 3 7 9 16 28 -12

20. SD Huesca 12 19 1 9 9 14 29 -15

./bds/bur/dr/aam

Veja também