Levantamento aponta o melhor mês para visitar 10 destinos brasileiros

Um levantamento feito pelo portal Skyscanner analisou o preço médico de mais de 10 mil passagens buscadas nos últimos dois anos. Segundo o estudo, novembro é o mês mais barato para conhecer Foz do Iguaçu. Já para Foz do Iguaçu é possível comprar passagens de ida e volta das capitais, a partir de R$ 482 no mês de novembro. O mesmo portal adiantou que o mês com passagem aérea menos acessível para Iguaçu é outubro.

O que determina que um bilhete seja mais barato ou caro em um determinado mês é a oscilação da demanda, diz o Skyscanner. Porém, a tabela é apenas um indicativo, já que é possível encontrar, todos os meses, opções de bilhetes com bom custo-benefício para todos os destinos, reforça o site.

Uma recomendação do Skiscanner para conseguir passagens mais acessíveis, é usar ferramentas como a “Mês a mês”. Nesse serviço é possível descobrir a média de preços de bilhetes para um determinado destino em cada mês ou durante todo o ano. O serviço ajuda no planejamento da viagem caso o consumidor tenha flexibilidade de datas para viajar.

Confira o mês ideal para visitar cada destino:

Março – Rio de Janeiro – a partir de R$ 287

Abril – Curitiba – a partir de R$ 191

Maio – Fortaleza – a partir de R$ 614

Junho – Porto Alegre – a partir de R$ 253

Julho – Florianópolis – a partir de R$ 287

Agosto – Maceió – a partir de R$ 558

Setembro – Recife – a partir de R$ 591

Outubro – Belo Horizonte – a partir de R$ 223

Novembro – Foz do Iguaçu – a partir de R$ 482

Dezembro – Brasília – a partir de R$ 218