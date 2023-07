‘Let’s Bora’: Israel e Rodolffo gravam segunda parte de novo audiovisual

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 9:30 Compartilhe

Donos de um projeto que alcançou mais de 1 bilhão de streams, Israel & Rodolffo ainda não terminaram de fazer história com o “Let’s Bora”! Dando continuidade ao DVD que alçou o nome da dupla ainda mais nas plataformas de música e redes sociais e que entregou grandes sucessos como “Seu Brilho Sumiu”, “Bombonzinho”, “Perdoou Nada”, entre outros, os sertanejos gravaram, na noite deste domingo, 9, a segunda parte do audiovisual.

Com participações de MC Don Juan, João Gomes e Hugo & Guilherme, as filmagens ocorreram em Uberlândia, em Minas Gerais, durante o lançamento da “Let’s Bora Party”, nova label dos artistas que vai rodar o Brasil.

Como se tratava também da estreia da nova festa de Israel & Rodolffo, os sertanejos iniciaram a apresentação como um de seus shows, e receberam as participações do trio de DJ’s da Rooftime (@rooftime) e do cantor Tomate (@tomkray). Com a Let’s Bora Party oficialmente lançada, o evento se transformou na gravação da segunda parte do atual projeto da dupla.

Num palco 360°, todo personalizado e com muito LED, os amigos interpretaram os maiores sucessos de sua carreira que ganharam uma nova roupagem e prometem encantar ainda mais o público; além de seis faixas inéditas. Em meio a shows com fogos de artifício, a dupla também recebeu João Gomes e MC Don Juan para um feat. duplo na canção “Eu Não Dou Conta”, que traz a mistura de trap, xot, pop e sertanejo; além de Hugo & Guilherme, com quem cantaram a romântica “Amor Não Dá Em Copo” e tem grande chance de ser o primeiro lançamento do projeto.

“Ficamos muito felizes por finalmente conseguir gravar com Hugo & Guilherme. Eles têm um cuidado e uma qualidade de repertório indiscutíveis, assim como nós. Além disso, nossos fãs estavam pedindo muito esse feat. e é uma alegria presenteá-los com essa colaboração. Sem contar a música com João Gomes e MC Don Juan, nossos parceiros de assessoria, a Caldi Comunicação. As participações foram simplesmente incríveis e a galera vai pirar muito”, conta Israel.

“Sem palavras para descrever o que foi esse dia, me emociona lembrar de cada detalhe que fez tudo sair conforme imaginamos. Quero agradecer novamente a todos que nos apoiam sempre, nossos fãs, família, amigos e aos que puderam separar um tempinho do dia para estar lá conosco nesse grande sonho. Além dos feats, que são pessoas maravilhosas de muito sucesso e fizeram esse domingo ser mais especial ainda”, diz Rodolffo.

Com o lançamento oficial da “Let’s Bora Party”, a dupla promete compartilhar com os fãs em breve quais as próximas cidades que irão receber a festa, que conta com mais de três horas de apresentação, além de participações locais especiais, que serão divulgadas através da página da label no Instagram @letsbora.party. Quanto ao lançamento dos novos sucessos da segunda parte do audiovisual “Let’s Bora”, a primeira faixa do projeto deve chegar às plataformas em breve. Enquanto isso, os fãs da dupla podem ouvir (sem moderação) o primeiro álbum completo.

