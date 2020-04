Letras na tela

No Dia do Livro, que é comemorado em 23 de abril, o Telecine preparou programação com filmes baseados em alguma obra literária.

No Telecine Action, às 16h, Jogos Vorazes: Em Chamas, com direção de Francis Lawrence e protagonizado por Jennifer Lawrence; às 18h, Mentes Sombrias, direção de Jennifer Yuh Nelson, com Amandla Stenberg; às 20h, Maze Runner: Correr Ou Morrer, direção e Wes Ball, com Dylan O’brien; às 22h, Divergente, direção de Neil Burger, com Shailene Woodley; e à 0h, O Hobbit: A Batalha Dos Cinco Exércitos, de Peter Jackson, com Martin Freeman.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.