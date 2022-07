Letícia Spiller revela que usa brinquedos eróticos durante sexo: ‘Tudo é possível’

Letícia Spiller, de 49 anos, falou abertamente sobre sexo em entrevista ao ‘OtaLab’, programa de Otaviano Costa. No bate-papo, o apresentador citou uma fetiche sexual do filme Nove Semanas e Meia de Amor (1986), que envolvia um cubo de gelo.







“Minha Lua é em Aquário, e aquariano é muito mental, gosta de fantasiar”, iniciou. “Mais do que coisas concretas, brinquedinhos, eu sou mais da imaginação”, respondeu a atriz.

Spiller ainda revelou na atração que no último Dia dos Namorados fez compras de brinquedos eróticos: “Eu estava numa loja e eles me deram de presente um brinquedinho, desse tamaninho, mas potente”, contou ela, que atualmente namora o músico Pablo Vares.

“Vou te dizer que foi uma maravilha. Quero saber o nome do brinquedo pra poder presentear as amigas. Não tem regra no jogo do amor. Quando a gente está com quem a gente ama, pode tudo”, finalizou a artista.