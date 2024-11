Letícia Spiller revela que Claudia Raia já ficou com o seu ex Marcello Novaes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 9:13 Para compartilhar:

Letícia Spiller, 51 anos, provou ter uma boa relação com Marcello Novaes, seu ex-marido e pai de seu primogênito, Pedro Novaes, 28 anos.

Durante participação no “Lady Night”, do Multishow, a atriz revelou que incentiva o ator a namorar suas amigas e que ele já ficou com Claudia Raia, 57 anos.

Tudo começou quando a apresentadora da atração, Tata Werneck, perguntou o que a artista faria caso uma amiga contasse que ficou com o seu marido. Ela, então, afirmou que, hoje em dia, viraria as costas e iria embora. “Deixava os dois felizes”.

No entanto, de acordo com ela, o ex já se envolveu com Raia. Surpresa, Tata questionou sobre o envolvimento do ator com Claudia. “Espera aí, Claudia Raia já provou Marcello Novaes?”. Letícia, então, respondeu: “Muitos anos atrás”.

Werneck brincou com a situação perguntando se poderia ter ficado com Marcello Novaes também. A atriz, por sua vez, disparou: “Como diz Claudia Raia, não morra sem provar Marcello Novaes”.

Em seguida, Letícia Spiller contou, que o pai de Pedro já namorou duas amigas dela. Tata até tentou saber de quem se tratava, mas Spiller disse que não são famosas.

Atualmente, Letícia Spiller está solteira. Seu último relacionamento sério foi com Pablo Vares e durou sete anos. Os dois terminaram no fim de 2023.