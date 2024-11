Leticia Spiller revela detalhes íntimos sobre experiência em ménage à trois

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/11/2024 - 8:24 Para compartilhar:

A atriz Leticia Spiller, de 51 anos de idade, fez revelações sobre sua vida sexual, durante sua participação no programa “Lady Night”, de Tata Werneck.

A artista compartilhou detalhes íntimos de suas experiências entre quatro paredes, e contou que já experimentou um ménage à trois (sexo com mais de duas pessoas).

“Eram duas mulheres e um homem, mas agora quero experimentar com dois homens. Estou achando dois homens mais interessante agora”, revelou ela, fazendo trocadilhos com meditação, dinâmica que a apresentadora promove com todos os convidados.

Letícia, que está solteira desde o término do affair com o ex-BBB Nizam, e o fim do relacionamento com o diretor musical Pablo Vares, com quem esteve por sete anos, também falou sobre sua rotina sexual.

Ela revelou ser adepta da masturbação. “Sim, bastante… nem todo dia, mas toda semana”, entregou.

Spiller também falou sobre sua facilidade para atingir múltiplos orgasmos durante o sexo. “Várias vezes… tipo, às vezes até três, quatro, depende de quanto tempo durar [a transa]”, explicou.

Letícia Spiller também foi casada com o ator Marcello Novaes, com quem teve um relacionamento de cinco anos, e desse casamento nasceu Pedro Novaes, protagonista da novela das 18h, da Globo, “Garota do Momento”. A artista também foi casada com o diretor Lucas Loureiro, com quem ficou por sete anos e teve a filha caçula, Stella.