Leticia Spiller relembra época de paquita da Xuxa: ‘Marlene me apavorava’

“Xuxa, o documentário” estreou nesta quinta-feira (13), no Globoplay. A produção mostra a trajetória da artista na vida pessoal e profissional. No primeiro episódio, a atriz Leticia Spiller é uma das convidadas, e relembrou a época de paquita no programa “Xou da Xuxa”.

Leticia estreou no cargo de assistente de palco de Xuxa em 1989. “No início eu fiquei muito preocupada em fazer o trabalho direito. E eu não tinha essa preocupação em aparecer na câmera”, comentou.

Segundo ela, tinha suas funções pré-definidas por Marlene Mattos, diretora do programa e então empresária de Xuxa. “A Marlene me apavorava um pouco. Ela falava: ‘você tem que fazer o trabalho, isso, isso e isso’. Eu tinha que escolher criança, estar com tudo organizado, era um trabalho de atenção, assistência de palco. Eu ficava perdida lá atrás”, relembrou.

“A Xuxa ficava me chamando, para me mostrar para o público. E eu não escutava nada. E ela: ‘o Pastel vem aqui’. E aí ficou Pastel”, explicou sobre o apelido da época.

