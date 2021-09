Leticia Spiller posa completamente nua em cachoeira: ‘Liberdade’

Leticia Spiller, 48 anos, levou a web à loucura nesta segunda-feira (27). No Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos em que aparece completamente nua em uma cachoeira.

Nos cliques, Spiller surge tomando sol deitada. “Muitas legendas para esta sequência de fotos rs: 1- Liberdade é?(complete a frase)/ 2- o bom de mergulhar nua é não ficar com o biquíni molhado rs/ 3- I’m so grateful for this moment/ 4- sim, temos nudes/ 5- Um começo de semana desses bicho/6- invente a sua”, escreveu ela na legenda do post.

A artista recebeu vários elogios dos seguidores e fãs, como “Linda demais”, “Maravilhosa”, “Que mulher perfeita”, foram alguns dos adjetivos deixou na publicação.

Veja as fotos de Leticia Spiller:

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Veja também