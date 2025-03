Letícia Spiller curte camarote no Rio com suposto affair português

Letícia Spiller atraiu os olhares ao surgir com um português em um camarote para acompanhar os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no último dia 28. A artista foi vista fazendo selfies com o bonitão e em conversas ao pé do ouvido.

Já no último dia de desfiles, na terça-feira de Carnaval, 4, a atriz foi clicada ao lado do rapaz. Mas, apesar das suspeitas, ela descartou qualquer tipo de namoro e garantiu que está curtindo a solteirice.

“Gente, eram só uns amigos que vieram… Não vou falar nada e vou deixar vocês verem tudo. Faz tempo que eu não fico solteira na vida. Então, estou curtindo a minha ‘solteirice’, disse ela em bate-papo para o gshow.