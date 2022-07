Letícia Sabatella se emociona ao usar filtro que lhe deixa com aparência idosa

Letícia Sabatella se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas ao compartilhar um vídeo nesta terça-feira (26), em seu Instagram, usando um filtro que muda os traços para uma aparência mais velha.







A atriz, de 51 anos, brincou com o recurso tecnológico da rede social e refletiu sobre a vida e o envelhecimento.

“Como você se vê daqui 20, 30 anos? Achei tão emocionante esse filtro. Como se estivesse vendo tantas existências, tantas emoções, tantas superações. Nossa, tanta vida nesse rosto. É, é bonito viver, hein. Nossa, é perfeito!”, disse a atriz, impressionada com a tecnologia.

Na sequência, ela muda a configuração do filtro e aparece com um rosto mais jovem do que o atual. “Oh, meu Deus. Já fui parecida com essa menininha”, diz.