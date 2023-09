Leticia e Juliano Cazarré anunciam nova gravidez: ‘Agora somos oito’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 16:34 Compartilhe

O casal Leticia, 39 anos, e Juliano Cazarré, 42, está à espera de mais um membro na família. A bióloga e personal stylist anunciou a nova gestação nesta quarta (6), através de um vídeo em que os dois aparecem comemorando, publicado em seu Feed do Instagram

Ela e o ator já são pais de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1 ano.

“Como nós sempre dizemos: a vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina”, começou ela na legenda.

“Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Um misto de sentimentos. É isso, pessoal. Agora, contem aí para a gente, tem pãozinho no forno aí também?”, brincou ela com os seguidores.

Letícia está com 12 semanas de gestação. A família já pensava em ter um novo membro, mas a gravidez não foi planejada.

“Eu tinha um pouco de receio de engravidar agora por causa da Guilhermina, que ainda inspira muitos cuidados da gente. Gostaríamos de esperar mais um pouco, mas existe Deus que sabe mais do que a gente do que é melhor”, revelou ela em entrevista para o gshow.

A caçula do casal, Maria Guilhermina, tem uma anomalia rara no coração, descoberta ainda no pré-natal, e está submetida a cuidados especiais desde que nasceu, em junho de 2022.

