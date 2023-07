Letícia diz que seleção está bem preparada para enfrentar a França: ‘Evoluímos bastante’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 9:11 Compartilhe

Após levar um susto no treino de quarta-feira, a goleira Letícia Izidoro está pronta para ser mais uma vez titular da seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. Nesta quinta, ela se mostrou recuperada da bolada que sofreu no rosto e disse que o Brasil está mais bem preparada que a França para o aguardado jogo de sábado, pelo Grupo F.

“Não nos colocamos como favoritas para vencer mas, sim, como uma seleção mais bem preparada para enfrentar a França. Evoluímos bastante ao longo dos últimos anos. Com a troca de treinador delas, provavelmente elas terão menos tempo de adaptação com o estilo de jogo do novo técnico. E, como estamos bastante tempo com a Pia, hoje entendemos o nosso modelo de jogo, sabemos como temos que jogar… Se tornou muito mais fácil, nos conhecemos dentro de campo. Acredito que hoje a seleção brasileira está bem melhor preparada para jogar contra a França”, analisou a goleira.

Para Letícia, o trabalho com a técnica Pia Sundhage, contratada em 2019 justamente após o Mundial daquele ano, mudou completamente o jeito de a equipe nacional jogar. “Nos tornamos uma seleção muito mais organizada. Antes nos afobávamos e o time virava uma bagunça em campo. Hoje temos um modelo de jogo. Seguimos esse plano. E isso tem facilitado o nosso estilo de jogo.”

A goleira também falou sobre sua própria evolução. “A Letícia de hoje é uma Letícia madura, que evoluiu bastante, que passou por duas Copas e entendeu o cenário e o ambiente, que hoje também é diferente. O que a gente vem construindo ao longo dos anos com a Pia foi importante para o meu crescimento. Tudo acontece no tempo certo. Às vezes a gente quer as coisas muito rápido. A única coisa que coloquei na minha cabeça é que, quando a oportunidade chegassem, que eu estivesse pronta para aproveitar ao máximo.”

Em sua terceira Copa, Letícia joga como titular pela primeira vez em um Mundial. Em 2015, foi reserva de Luciana. E, quatro anos depois, ficou no banco enquanto Bárbara era a titular. Agora os papéis se inverteram e Bárbara é a reserva imediata de Letícia.

“A convivência com a Bárbara é bem tranquila. Até porque, quando a Bárbara era titular, eu entendia que era o momento dela. E eu estava ali me preparando tentando aproveitar ao máximo a experiência que ela passava. Hoje o cenário está invertido, mas a troca é a mesma, a gente se ajuda o máximo possível. Hoje é o meu momento, mas ela está ali para ajudar e trabalhar. É preciso entender o cenário, o momento de cada uma. Agora é a minha oportunidade”, afirmou.

A partida entre Brasil e França, a mais aguardada do Grupo F, está marcada para o sábado, às 7 horas (pelo horário de Brasília). Se vencer, a seleção brasileira poderá confirmar a vaga antecipada nas oitavas de final do Mundial.

