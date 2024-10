Leticia Colin sobre separação de Michel Melamed: ‘Profunda e muito difícil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 8:23 Para compartilhar:

Leticia Colin, 34 anos, falou mais uma vez sobre o fim do casamento com Michel Melamed, de 48, após nove anos de união, na quinta-feira, 3, durante o “Festival do Rio 2025”.

Durante o evento, a atriz destacou a complexidade dessa nova fase sem o então marido, com quem tem um filho, Uri, de 4 anos de idade.

“É uma separação profunda e muito difícil. Acho que isso pede uma reinvenção. De fato, é uma reinvenção”, declarou a Quem.

“Não diria que estou recuperando algo que perdi; pelo contrário, o relacionamento só me trouxe tudo: minha família, meu filho. Foi muito amor entre nós, porque a gente não se separa por falta de amor, eu acredito nisso. Às vezes, é só a vida. Enfim, tentando entender”, completou.

A artista também falou sobre a moda circular e novo estilo: “Estou muito dentro dessa onda de moda circular. Acho muito interessante. A cada vez mais, isso se torna uma tendência. Tenho andado com menos algumas roupas, mas não sei se isso tem a ver com minha separação”, afirmou.