Letícia Colin relembra depressão: “A gente tem que debater nossos pontos fracos’

A atriz Letícia Colin, de 30 anos, abriu o coração ao falar sobre ser mãe e coisas que aconteceram em sua vida durante uma entrevista que deu para o jornal O Globo.

Colin que é mãe de Uri, fruto de seu casamento com o ator Michel Melamed, disse que encontra forças no filho e na família para encarar o momento difícil por conta da pandemia do novo coronavírus.

"É uma injeção de devir o tempo inteiro. Vejo a esperança engatinhando na minha frente", disse Letícia. Ainda falando sobre a maternidade, ela relembrou uma depressão que teve no passado. "Eu imaginava que poderia cair na depressão pós-parto, já que tive depressão. Estávamos muito atentos a isso. Mas foi suave, porque fui amparada pelo Michel e pela rede feminina de trocas de informação. Quando fiquei grávida, fiz o pacto de ser uma mãe que abandonaria estruturas antigas de quem está sujeita a aprovações, conclui ela.



