Letícia Cazarré revela que filha está com várias infecções

Maria Guilhermina, de 2 anos de idade, está internada na UTI novamente desde a última sexta-feira, 27. Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou o seu perfil no Instagram para atualizar o estado de saúde da herdeira, que nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração.

Segundo relato da influenciadora digital em uma sequência de Stories, após ser submetida a uma bateria de exames, a garotinha foi diagnosticada com várias infecções, incluindo um princípio de pneumonia, e por isso continuará hospitalizada.

“Guilhermina está com várias infecções, está com princípio de pneumonia, parainfluenza, traqueíte. Passei a noite lá, a nossa técnica de enfermagem ficou lá com ela, vou voltar hoje e à noite o Juliano vai me render lá”, disse ela.

Letícia explicou que ela e Juliano irão se revezar nos cuidados com a filha no hospital e com os outros cinco filhos em casa pelos próximos dias. Ela também disse que Guilhermina está bem na medida do possível.

“Claro que o tudo bem que a gente fala é de quem tem uma experiência de dois anos e meio vivendo os altos e baixos de ser pai e mãe de uma menininha com muitas dificuldades, muitas complicações, doenças que ficaram adjacentes à cardiopatia dela. Hoje, a cardiopatia nem é a doença mais relevante, ela tem uma cardiopatia corrigida”, falou.

Devido à doença rara que tem no coração, Maria Guilhermina chegou a ficar internada na UTI muitos meses após o nascimento. Letícia falou que, apesar dessa doença estar corrigida, exames realizados após a internação apontaram alterações no coração causadas pela dificuldade que a garota tem em respirar.

“O que a gente precisa sempre resolver é deixar ela bem ventilada e tem uma hora que a UTI é o melhor lugar. Embora a gente tenha bastante suporte aqui em casa, tem o ventilador que ela já está adaptada, esse ventiladorzinho até um certo limite. Quando a criança precisa de um suporte maior, ela precisa ser passada para o ventilador da UTI. Isso ainda não aconteceu, ela ainda está no nosso, então significa que ela está conseguindo aguentar, mas ela está ventilando menos do que é ideal para ela”, detalhou a mãe.

“A gente precisa tomar cuidado para ela não ficar convulsionando para ela não ter mais lesões do que já teve hoje. O cérebro dela está bem controlado. A gente fez eletrocardiograma três meses atrás, e ele já não tinha mais sinais de irritabilidade, que é quando o cérebro está prestes a entrar em convulsão. No último exame, pela primeira vez na vida, ela não tinha isso, tinha tido uma melhora neurológica visível e não tinha tido nenhuma convulsão, mas agora pirou com essas infecções”, concluiu a estilista.