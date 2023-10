Letícia Cazarré revela piora no quadro de saúde da filha e faz pedido: ‘Rezem por ela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 18:16 Para compartilhar:

A filha caçula de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, de 1 ano, teve uma piora no seu estado de saúde, na noite da última quinta-feira, 19. Através dos Stories do Instagram, a esposa do ator, Leticia, compartilhou, nesta sexta-feira, 20, momentos de preocupação ao verificar temperatura e frequência cardíaca instáveis.

A criança foi diagnosticada ainda durante o pré-natal com uma anomalia rara no coração e precisou ser internada logo após o nascimento. Desde então, já precisou ser submetida a diversas cirurgias.

Maria Guilhermina somente pôde deixar o hospital e receber tratamento em casa quando já tinha sete meses de vida.

Ainda de acordo com Letícia, a menina vem enfrentando uma piora em seu quadro clínico desde a noite da última quinta-feira, 19. Apesar da febre, temperatura e frequência cardíaca instáveis, a personal stylist diz que o estado de saúde dela é considerado ‘bom’.

“Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo!”, disse Letícia, que pediu orações pela recuperação da criança.

“Rezem por ela. Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis… Mas o aspecto geral dela é muito bom!“, disse ela.

