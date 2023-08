Leticia Cazarré revela grave intercorrência com filha caçula: ‘Poderia ter morrido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 2:34 Compartilhe

Leticia Cazarré usou o Instagram nesta sexta-feira, 4, para contar uma grave situação envolvendo sua filha mais nova, Maria Guilhermina. A bebê de 1 ano sofre com Anomalia de Ebstein, uma doença congênita rara no coração, e respira com a ajuda de um tubo de traqueostomia. Durante o dia, ela acabou respirando sem o equipamento.

“Recebi uma ligação dizendo que a Guilhermina havia decanulado. É a pior intercorrência que pode acontecer com ela atualmente”, comentou a bióloga e stylist.

“Enquanto eu gravava um episódio emocionante do videocast ‘Mil e Uma Tretas’, minha bebê poderia ter morrido. Mas Deus não perde batalhas! E hoje, mais uma vez, Ele me mostrou que é Ele, e mais ninguém, quem cuida de tudo”, comemorou a esposa de Juliano Cazarré. Na sequência, ela contou que a bebê respirou sozinha por cerca de 50 minutos.

Confira:

