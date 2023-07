Letícia Cazarré rebate comentários sobre foto em família sem filha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 18:24 Compartilhe

Letícia Cazarré compartilhou um texto rebatendo comentários sobre a ausência de sua filha mais nova, Maria Guilhermina, em uma foto de sua família. A filha de Letícia com Juliano Cazarré tem um ano e nasceu com uma cardiopatia congênita, chamada anomalia de Ebstein.

No Instagram, ela explicou que sua filha precisa de cuidados médicos constantes e, por isso, nem sempre pode estar presente em todas as reuniões familiares.

“Gente, eu sei que vocês sentem um carinho enorme por ela e por nós. Mas lembrem-se de que Guilhermina é uma bebê que precisa de suporte médico 24h por dia. Ela ainda respira com ajuda de um ventilador mecânico na maior parte do tempo. Precisa ser aspirada com frequência, não aguenta muita movimentação, ela é muito sensível”, escreveu.

“Se nós tiramos uma foto sem ela, não é porque ela esteja faltando, é porque ela precisa descansar, ou fazer as terapias, e ficar protegida também de muitos vírus e bactérias que circulam normalmente entre nós. Então, por favor, fiquem calmos, apreciem uma foto de família e, ao notar a ausência de um filho acamado, apenas rezem por ele”, pediu.

Em seguida, Letícia explicou que sua família vive em função da criança “e isso não nos faz menos alegres, pelo contrário. Nos sobra vontade de estar com os amigos e familiares, mas por enquanto, é no cantinho de nossa sala que podemos encontrar apenas alguns deles”.

“Podem ter certeza de queremos ver a Guilhermina em todas as fotos e momentos em família. Mas este dia ainda não chegou pra nós. E assim vamos agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele nos traz, e pedindo graças para fazer valer a vontade dEle, e paciência para esperar”, concluiu.

