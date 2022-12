Letícia Cazarré posta ‘mensagem’ da filha caçula do hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/12/2022 - 12:25 Compartilhe

Letícia Cazarré postou uma “mensagem da filha caçula”, Maria Guilhermina, de 6 meses, do hospital. A bebê segue internada para tratamento de uma cardiopatia rara, conhecida como Anomalia de Ebstein.





“Muito amor, paz e alegria. Em seu primeiro Natal, Maria Guilhermina deseja a todos vocês muito amor, paz e alegria. Muito obrigada por terem rezado por nós, mandado mensagens de apoio e carinho e por se lembrarem dela com tanta frequência”, começou Letícia.

“Dizem que lembrar-se de alguém com carinho é como fazer uma oração por essa pessoa. Que Deus aceite as orações e as lembranças que brotaram dos vossos corações. Viva o menino Jesus!”, finalizou.

No último dia 22, Maria Guilhermina passou por um novo procedimento cirúrgico e a operação foi bem sucedida. Quem contou a novidade foi Juliano Cazarré, que recentemente viveu Alcides em Pantanal.





“Deu tudo certo no procedimento, pessoal. Guilhermina já voltou para o quarto. Graças a Deus. Graças aos médicos e enfermeiros. Obrigado pelas orações”, celebrou ele.

Na sequência, nos stories, Cazarré comentou sobre o procedimento realizado na filha. “Passou por um PICC. Acesso para receber medicamentos e colher sangue quando necessário”, contou, acrescentando que a pequena, de 6 meses de vida, ainda fará uma Gastrostomia na próxima semana.

