Letícia Cazarré mostra filha em tratamento e desabafa: ‘Sou uma porcaria de pessoa’

Letícia Cazarré usou o seu perfil no Instagram, na terça-feira, 8, para atualizar os internautas a respeito de Maria Guilhermina, de 2 anos de idade, diagnosticada no nascimento com Anomalia de Ebstein, e aproveitou para fazer um desabafo.

Mãe de seis crianças com Juliano Cazarré, a influenciadora digital mostrou uma evolução da quinta filha em meio ao seu tratamento de cardiopatia rara.

A bióloga publicou uma foto da menina sentada em uma cadeira de rodas, com acessos pelo corpo, e o tubo da traqueostomia em seu pescoço. Anteriormente, a pequena passava os dias deitada no carrinho ou no colo dos pais.

Na legenda da postagem, Letícia refletiu: “Meu Deus! Eu sou mesmo uma porcaria de pessoa. Perdão, Senhor! Misericórdia”.

A doença de Maria Guilhermina consiste na má formação da válvula tricúspide (uma das quatro válvulas do coração), que separa o átrio direito do ventrículo direito.

Essas anormalidades causam aumento do átrio e “atrialização” do ventrículo direito, levando a insuficiência cardíaca congestiva; um back-up do fluxo sanguíneo, que resulta em acúmulo de líquido nos pulmões; e fluxo insuficiente de sangue para o corpo.

As formas graves da condição podem causar um aumento tão grande do coração, até mesmo pré-natal, que ele enche a cavidade do peito do bebê e ocupa as áreas dos pulmões, que acabam por ficar muito pequenos.

Desde que nasceu, Guilhermina já fez seis cirurgias.