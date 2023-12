Leticia Cazarré explica estado de saúde após diagnóstico de burnout: ‘Foi muito doloroso’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 21:52 Para compartilhar:

Leticia Cazarré fez uma live em seu Instagram na quarta, 27, explicando para seus seguidores sobre seu atual estado de saúde, após ter recebido diagnóstico de burnout. A mulher de Juliano Cazarré comentou que se sente melhor após o turbilhão de emoções. “Do burnout, estou bem melhor! Diria que ficou para trás!”, disse.

A bióloga e stylist comentou sobre a maternidade – ela e o ator são pais de 5 filhos e ela está grávida do 6º- e esclarece que já estava com sintomas de burnout quando descobriu a gravidez de Maria Guilhermina em 2022, o que aumentou sua preocupação.

Leticia contou sobre as complicações na saúde da filha, que nasceu com uma cardiopatia e precisou ficar internada na UTI, além da mudança para São Paulo com a menina e a necessidade de instalar um homecare para os cuidados após a internação do bebê: “É muito difícil explicar tudo o que ela viveu”, disse. Ela ressaltou, ainda, o apoio que recebe do marido na criação dos filhos.

“No meu caso, o burnout foi em função de um estresse contínuo, uma preocupação contínua, poucas horas de sono durante muito tempo, falta de apetite. E aí, vi que tinha alguma coisa muito desequilibrada no meu organismo.”

Leticia buscou tratamento médico e realizou exames, que diagnosticaram sintomas como princípio de anemia e arritmia cardíaca. Durante o tratamento, suplementou a alimentação e descansou mais – ela disse que antes estava dormindo entre 4 e 5 horas por noite. Leticia também comenta que a espiritualidade a ajudou – ela é católica.

Ao final da live, ela aconselhou quem está com sintomas do distúrbio, como cansaço e pensamentos negativos, a buscar ajuda. “Procure quem vai ouvir vocês e dar um caminho”, disse.

