Leticia Cazarré explica divisão de quartos entre os seis filhos

Leticia Cazarré usou o Instagram nesta quarta-feira, 15, para detalhar como faz a divisão de quartos entre os filhos. A stylist e o marido, Juliano Cazarré, são pais de seis crianças com idades entre 12 anos e cinco meses.

“Cada filho tem um quarto?”, perguntou um seguidor, em uma caixa de perguntas disponibilizada por Leticia em sua rede social.

“Não. Gaspar e Madalena dividem um quarto. Guilhermina tem um quarto de home care. Estêvão vai ter um quarto só para ele, porque é muito bebezinho e os outros já têm rotinas agitadas”, explicou a stylist.

Vale lembrar que ela é mãe de Vicente, 12, Inácio, 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 3, Maria Guilhermina, 1 ano e 9 meses, e Estêvão, 5 meses. Maria Guilhermina, por sua vez, é acometida por Anomalia de Ebstein, uma condição congênita rara no coração. Ela respira com a ajuda de um tubo de traqueostomia e já passou por algumas cirurgias desde o nascimento.

Em outra publicação, Leticia falou sobre as funcionárias que contrata para ajudar no dia a dia. “Temos babá no fim de semana. Funcionária em casa agora quase todos os dias, porque a demanda aumentou muito! Mas eu não consigo ficar parada e faço de tudo um pouco”, explicou.