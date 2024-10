Leticia Cazarré atualiza seguidores sobre estado de saúde dos filhos :’Está dando essa conjuntivite’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 15:58 Para compartilhar:

A estilista Leticia Cazarré compartilhou na última quinta-feira, 10, atualizações sobre seus filhos. Em setembro, a esposa do ator Juliano Cazarré se mostrou preocupada com os cinco filhos adoecidos, e mesmo agora, quatro semanas depois, duas das crianças ainda estão enfermas.

Maria Madalena, de três anos, e Estêvão, de sete meses, estão com conjuntivite. Após levar os dois no oftalmologista, a influenciadora explicou: “Segundo ela (a médica), está dando essa conjuntivite por adenovírus e pode dar uma membrana, que é uma coisa que a Guilhermina já teve uma vez, que é o ‘oftalmo’ que tem que tirar”.

Ela ainda brincou dizendo que ela e o marido não pegaram nenhuma das enfermidades das crianças, mesmo ela já tendo acordado com um ínicio de dor de cabeça. No final do vídeo, a influenciadora fez um alerta para os pais: “Fiquem de olho nas crianças de vocês e em vocês, se estiverem com sintomas de conjuntivite, vão ao médico, não deem bobeira”.

Em setembro, Leticia fez uma postagem na mesma rede social com um bloco de notas explicando o que cada criança tinha. “É assim mesmo!!! A virose passa de um para outro!! Tudo vai ficar bem!”, escreveu uma seguidora nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)