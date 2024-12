Leticia Cazarré atualiza estado de saúde da filha: ‘Não está mais precisando de respirador’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 12:22 Para compartilhar:

Leticia Cazarré, 39, compartilhou uma novidade empolgante com os seguidores: sua filha, Maria Guilhermina, de 2 anos, que sofre com uma rara doença no coração, não precisa mais do auxílio do respirador mecânico para poder respirar normalmente.

Em vídeo publicado no Instagram, a esposa do ator Juliano Cazarré comemora o estado de saúde da filha. “Não está mais precisando daquele respirador porcaria, vamos jogar fora esse respirador, né Guilhermina?”

“Promessa de Nossa Senhora! Não vai mais precisar desse respirador, só de noite para descansar, mas ano que vem nem de noite vai precisar.”

A mamãe também aproveita para rasgar elogios à criança: “Maria Guilhermina de Guadalupe está muito feliz. Tomou banho agora, está treinando ficar de barriga para baixo.”

Condição

Maria Guilhermina sofre da Anomalia de Ebstein desde o nascimento. É uma doença no coração que acomete o átrio no órgão, levando a insuficiência cardíaca congestiva e fluxo insuficiente de sangue vermelho para o corpo.

