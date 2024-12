Letícia Cazarré anuncia nova internação da filha; causa ainda não foi descoberta

A influenciadora Letícia Cazarré preocupou os seguidores ao anunciar que sua filha, Maria Guilhermina, de 2 anos, teve que ser internada novamente nesta quinta-feira, 26. A ida ao hospital acontece semanas depois da mãe ter anunciado uma melhora na menina, que sofre com uma rara doença no coração.

Pelo stories do Instagram, a esposa do ator Juliano Cazarré não deu muitos detalhes do que motivou a internação, mas afirmou que estavam indo “rumo ao hospital para investigar o que está deixando nossa princesa dodói dessa vez”.

Na manhã desta sexta-feira, 27, Letícia atualizou os seguidores afirmando que ainda não havia descoberto o diagnóstico da menina: “Ela passou bem a noite depois de um dia agitado e difícil. Vamos rezar para os exames mostrarem o que está acontecendo”.

Maria Guilhermina sofre da Anomalia de Ebstein desde o nascimento. É uma doença no coração que acomete o átrio no órgão, levando a insuficiência cardíaca congestiva e fluxo insuficiente de sangue vermelho para o corpo.