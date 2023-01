Leticia Bufoni passa por procedimento de harmonização facial em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/01/2023 - 12:12 Compartilhe

A skatista profissional, Letícia Bufoni, se submeteu recentemente a uma harmonização facial. Ela esteve em São Paulo para a realização dos procedimentos. O objetivo da atleta era deixar seus traços mais harmônicos, mas sem perder sua naturalidade da face.





“Nós fizemos preenchimento de pré-maxila, fossa canina, lábios e mento. Ela também fez uma sutil rinomodelação, pois não queria nada muito radical”, explica a esteticista Isabela Viegas, sócia da clínica JK Estética Avançada, onde Leticia realizou os procedimentos.

“Leticia não quis abrir mão de preservar seus traços naturais e optou apenas pelos ajustes necessários”, completa Isabela.

Atleta profissional brasileira de destaque internacional, Leticia Bufoni conquistou duas premiações pelo Guinness World Records pela soma de 12 medalhas no X Games. Bufoni é a mulher mais vitoriosa na competição, além de ser a skatista que mais venceu no skate street feminino, com cinco vitórias.





