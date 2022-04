Leticia Bufoni avisa que postará nude caso Pedro Scooby não seja eliminado do BBB Leticia Bufoni é amiga do surfista, que corre risco de deixar programa na noite desta quinta





Na noite desta quinta-feira, Leticia Bufoni avisou que postará um ‘nude’ caso Pedro Scooby não seja eliminado do BBB. Ele, cabe destacar, é amigo da skatista e está no paredão com risco de deixar o reality show.

> Folia e muita curtição: relembre momentos marcantes de atletas no Carnaval

– Se o Scooby ficar hoje, eu posto um nude einnnnnn. Bora votar #ForaEli – escreveu a skatista.

O Big Brother começa às 22h35 desta quinta-feira, e Scooby está no paredão ao lado de Eliezer e Douglas Silva, o DG. O pipoca foi indicado pelo líder Paulo André (PA), enquanto o surfista foi o mais indicado pela casa. Já DG foi automaticamente para o paredão, pois foi o primeiro eliminado da prova do líder.

Vale lembrar que Scooby já falou sobre a amizade com Leiticia Bufoni dentro do BBB. Logo no começo de fevereiro, o brother disse que ela é a melhor skatista do mundo e afirmou que eles têm uma relação de irmãos.

– Vocês já ouviram falar da Leticia Bufoni? Agora tem a Rayssa (Leal), né, mas quem revolucionou o mundo feminino do skate foi a Leticia Bufoni, a melhor skatista do mundo. Foi a mais bem sucedida skatista da história e tal. E ela como se fosse minha irmã mesmo, tenho uma relação com ela de irmão – destacou o surfista.

– É bizarro porque todo mundo que olha, a gente briga igual irmão, a gente faz as coisas igual irmão, a gente vive, tipo, pros meus filhos ela é a tia Leticia. Para os meus filhos, a mãe da tia Leticia é a vovó Cláudia. A gente tem essa relação – completou Scooby.

No passado, houve boatos de que os dois teriam se relacionado. No entanto, dentro do BBB, Scooby desmentiu os rumores e afirmou que ela e Luana Piovani, sua ex-mulher, são amigas.

– A gente nunca se beijou. Nada, nada, nada. Eu, em Miami, tirei uma foto com ela e postei. Eu estava com ela em Miami e minha ex-mulher, mãe das crianças, estava em casa, tá ligado? E a mídia esc*** caiu de pau em cima – disse Scooby.

– Minha mulher virou: “vocês estão loucos de falar uma coisa dessas? Ela é como se fosse irmã dele, os dois se amam, na minha frente ficam juntos, e eu conheço ela, eu amo ela, ela é maravilhosa” – concluiu o surfista.

E MAIS:

E MAIS: