Leticia Birkheuer se indigna após ex-marido deixar filho de 13 anos pilotar jet ski

A atriz Leticia Birkheuer, 46, utilizou as redes sociais para mostrar sua indignação com a “irresponsabilidade” do ex-marido, Alexandre Furmanovich, em deixar o filho, João Guilherme, 13, pilotar um jet ski sozinho.

A artista, que está passando as férias na casa da mãe, conta que recebeu o vídeo de seu filho pilotando a moto aquática sozinho, inclusive fazendo manobras radicais, de uma amiga. “Com treze anos. É uma falta de responsabilidade, né? O adulto deveria cuidar da criança e não deixar a criança fazer o que quer. Um perigo”, começou, enfatizando que o menino deveria estar na companhia do pai.

+ Alexandre Furmanovich, ex de Leticia Birkheuer, nega relato de agressão

+ Conheça a atriz Leticia Birkheuer, que denunciou o ex-marido por agressão

“Quantos acidentes a gente já viu de crianças de pais irresponsáveis pilotando jet ski? E, ainda por cima, ele estava de pé no jet ski pilotando. Eu como mãe estou muito preocupada e eu venho aqui falar com vocês que eu não sei mais o que eu faço”, afirmou.

A atriz ainda se mostrou bastante indignada com os órgãos de fiscalização: “Eu não sei o que esse judiciário está fazendo. Eu não sei o que a polícia faz. Eu não sei como é que não tem pessoas supervisionando em Angra dos Reis, que há crianças fazendo isso e os pais filmando ainda de longe, da praia”.

Nos comentários, seguidores da famosa a apoiaram em expor o caso, afirmando que para ela trazer o assunto à tona nas redes sociais, a situação já ultrapassou os limites. Um usuário escreveu: “Quando uma mãe vem denunciar publicamente uma situação é porque ela já tentou de tudo e mais um pouco com o genitor, e infelizmente, nada foi feito”.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Birkheuer (@leticiabirk)

Acusações de agressão

No inicio de 2024, a atriz acusou o ex-marido de agressão. “Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. A violência contra nós mulheres não para”, contou a ex-global durante um relato no Instagram. Alexandre nega as acusações.