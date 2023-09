Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 10:06 Compartilhe

A atriz e cantora Leticia Almeida respondeu seus seguidores no seu perfil do Instagram que acredita que o correto, ao se relacionar com uma pessoa, é escolher a castidade.

A morena é mãe de Maria Madalena e Maria Teresa, fruto dos seus relacionamento com Jonathan Couto, que na época era casado com Sarah Poncio, enquanto ela vivia com Saulo Poncio, irmão de Sarah – e Bruno Daltro, com quem esteve junto até 2021.

“O que você acha do namoro casto? Você é a favor?”, questionou um seguidor.

“Eu acho que a gente não tem que ser a favor ou contra de nada que está na Bíblia. Está na Bíblia e ponto final. É a palavra de Deus. Quem me dera entender isso aos 10 anos de idade. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender como mãe, que Deus sabe que a família é o melhor para nós. E se ele colocou tão claramente as coisas escritas pra seguirmos, porque eu tenho que ir contra?”, começou.

“Eu que sou humana sei o que é melhor para as minhas filhas. Eu cuido delas. Elas não sabem. Elas não tem discernimento. A mesma coisa somos nós com Deus. Eu só quero obedecer. Então, pra mim, namoro casto é o certo”, finalizou.

A famosa também respondeu sobre “homem que segue e curte foto de muitas mulheres”.

“Comprometido? Nem preciso comentar, né? E solteiro? Acho infantil e sem valor. Da mesma forma que um homem não acharia legal uma mulher seguindo um monte de caras e curtindo fotos. Perde o valor para ambos. O que essas pessoas estão querendo e buscando, né?”, disse.

