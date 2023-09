Leticia Almeida defende ‘submissão feminina’ e internautas relembram passado: ‘Amante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2023 - 4:40 Compartilhe

Leticia Almeida tem causado alvoroço nas redes sociais com declarações recentes. Após dizer que a mulher deve ser “submissa ao homem” e seguir a “ordem bíblica da família”, internautas relembraram o passado turbulento da influencer.

“Você acredita que a mulher precisa ser submissa ao homem?”, questionou uma seguidora, em uma caixa de perguntas no Instagram. “Sim. Botei desenhado para vocês entenderem”, escreveu Leticia, abaixo de uma imagem de quatro guarda-chuvas representando “Cristo”, “Marido”, “Esposa” e “Filhos”.

“Qual sombrinha é das amantes do marido da cunhada?”, questionou a advogada Babi Magalhães, no X/Twitter. “Essa daí jura que ninguém sabe do passado dela”, respondeu uma usuária da plataforma. “Ela é tão submissa ao marido que se submeteu ao dela e ao marido da cunhada também”, debochou outra.

A revolta dos internautas foi motivada pela polêmica envolvendo Leticia e seu ex-concunhado, Jonathan Couto. Ela e o cantor eram casados com os irmãos Saulo e Sarah Poncio, mas acabaram se envolvendo e tendo uma filha juntos.

Relembre

O ocorrido veio à tona em 2018, quando Maria Madalena, primogênita de Leticia, havia acabado de nascer. Acreditava-se que Madah, como é chamada, seria filha de Saulo Poncio, então namorado da influenciadora. Após um teste de DNA, descobriu-se que o pai da pequena era, na verdade, Jonathan, marido da cunhada de Leticia.

À época, o imbróglio colocou a família em evidência nas redes sociais e portais de notícias. Leticia chegou a acusar Jonthan Couto de estupro, alegando estar alcoolizada no momento da relação sexual.

Enquanto Leticia e Saulo se separaram imediatamente, Sarah perdoou o então marido e ficou com ele por mais dois anos, divorciando-se em 2020.

