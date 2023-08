Lesões, insultos e gols: os altos e baixos de Neymar no PSG

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2023 - 17:59 Compartilhe

Neymar viveu várias vidas no Paris Saint-Germain: decisivo, frágil, rebelde, ora alegre, ora revoltado, o atacante brasileiro precisou de um tempo para se ajustar ao clube da capital francesa, de onde agora parte rumo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

– 14 de agosto de 2017: início promissor –

O PSG apresenta seu novo astro, contratado junto ao Barcelona pelo valor recorde de 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões na cotação da época), em 14 de agosto de 2017 em Guingamp. Com um gol e uma assistência, Neymar começa brilhando.

“Eu me sinto em casa por causa dos meus companheiros. Todos, não só os brasileiros, me deixaram à vontade e tranquilo. Parece que estou há um bom tempo”, afirmou a nova atração do campeonato francês.

– 25 de fevereiro de 2018: de tensões a lesões –

O “pênaltigate”, em que se envolveu com o uruguaio Edinson Cavani no início da temporada, para saber qual dos dois cobraria as penalidades máximas é o primeiro momento de tensão em sua carreira em Paris.

Mas não é nada comparado ao que aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2018, durante uma partida da Copa da França contra o Olympique de Marselha: ‘Ney’ machucou o pé direito, uma fissura no quinto metatarso. Esse foi o prelúdio de uma temporada fracassada, com a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e o início de uma longa série de lesões para o atacante brasileiro.

– 6 de março de 2019: “adolescente rebelde” –

Em 23 de janeiro de 2019, Neymar se lesiona novamente: após uma série de choques com Moataz Zemzemi, jogador do Strasbourg em partida da Copa da França, volta a sentir dores no pé direito.

Com isso são mais três meses de ausência e três meses de inferno para a sua equipe, que mais uma vez cai nas oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester United (2 a 0 e 1 a 3).

De volta a Paris depois de ser visto nos carnavais de Salvador e do Rio, ele marca presença nas arquibancadas durante aquela eliminação no dia 6 de março.

Se descontrola e insulta os árbitros nas redes sociais: “Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta. isso não existe! (…) Ah, vá para a pqp”.

De volta aos gramados no final de abril, ele manifestou sua raiva dando um soco em um torcedor que o incomodava após a derrota na final da Copa da França para o Rennes.

“Não se pode fazer isso”, criticou seu treinador Thomas Tuchel no dia seguinte ao gesto. “Covarde”, “adolescente rebelde”: a imprensa brasileira tampouco o perdoa por essa atitude.

Por cada uma de suas duas ações, ele sofre três jogos de suspensão, que no caso da Liga dos Campeões foi reduzido para dois após apelação.

– 23 de agosto de 2020: felicidade e tristeza –

Neymar se sente cada vez melhor em Paris. A sua temporada 2019-2020 é a sua melhor, apesar do encerramento prematuro do campeonato francês devido à pandemia de covid-19.





Com o PSG ele conquista os quatro troféus nacionais, antes do “Final 8” da Liga dos Campeões. Em Lisboa, livre de problemas físicos e com um grande sorriso no rosto, consegue levar seu time à primeira final de Liga dos Campeões de sua história.

Sua parceria com Kylian Mbappé é evidente mas nem ele nem o francês marcaram em Portugal. Na final, o time parisiense paga o preço pelos erros nas conclusões e o Bayern vence (1-0) enquanto Neymar deixa o campo à beira das lágrimas.

– 13 de abril de 2021: magistral em Munique –

Se vinga do Bayern menos de um ano depois, nas quartas de final. Na partida de ida, na Alemanha, sob a neve, consegue dar duas assistências (vitória por 3-2).

É no jogo de volta, em 13 de abril, no Parque dos Príncipes, onde brilhar mais apesar da derrota (1-0). Contra Manuel Neuer, ele acerta três bolas nas traves, mas sua influência foi enorme.

Nas semifinais contra o Manchester City, o brasileiro decepciona. Quatro dias antes do duelo de volta, perdido por 2 a 0, ele renova contrato até 2025 com o PSG.

– 9 de março de 2022: derrocada contra o Real Madrid –

Autor de uma assistência de calcanhar para Mbappé no jogo de ida contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões (vitória do PSG por 1 a 0), Neymar voltou a dar assistência ao francês na partida de volta.

Mas, como a sua equipe, ‘Ney’ tem um ‘apagão’ durante o segundo tempo, e uma de suas perdas de bola é aproveitada por Karim Benzema em um dos seus três gols, num novo fiasco do PSG na Liga dos Campeões. A mídia espanhola chega a noticiar uma briga entre o brasileiro e seu goleiro Donnarumma, que Neymar desmente em suas redes sociais.

– 3 de maio de 2023: “Fora Neymar!” –

Depois de um início de temporada incrível com o PSG, Neymar sofre a eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Sua temporada é interrompida por uma nova lesão no tornozelo em março. Desfalque para o restante da temporada, ele se torna alvo dos ‘ultras’ parisienses, que entram em conflito com a diretoria em torno do futuro do clube.

"Fora Neymar!", cantavam várias dezenas de torcedores vestidos de preto, reunidos em frente à casa do jogador em Bougival, na região de Paris. Três meses depois, o brasileiro parte rumo à Arábia Saudita.





