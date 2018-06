Lesionados, Renato Augusto e Douglas Costa ficarão fora de amistoso do Brasil

O que já se sabia foi confirmado nesta sexta-feira pela comissão técnica da seleção brasileira: Renato Augusto e Douglas Costa estão fora do amistoso deste domingo, contra a Croácia, às 11 horas (de Brasília), em Liverpool. O meio-campista, aliás, ficará no CT do Tottenham, em Londres, fazendo fisioterapia no processo de recuperação das dores no joelho direito que o impedem de treinar desde quinta-feira. Já o atacante embarca com a delegação no final da tarde desta sexta-feira.

A inclusão de Douglas Costa é motivo de alívio para Tite e seus pares. O jogador tem uma lesão na coxa esquerda e este período de reabilitação causou apreensão. Mas ele está liberado para trabalhar com bola e vai participar do treinamento deste sábado da seleção, que será realizado no estádio de Anfield Road, casa do Liverpool.

Neymar também treinará normalmente. O craque, que não joga desde o final de fevereiro por conta da fratura no quinto metatarso do pé direito que o levou a ser submetido a uma cirurgia no início de março, vai possivelmente entrar durante o jogo com os croatas, no segundo tempo.

O time que sai jogando deverá ser confirmado por Tite após o treinamento com a seguinte formação titular: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro e Fernandinho; Paulinho, Willian e Philippe Coutinho; Neymar.

Após enfrentar a Croácia neste domingo, o Brasil ainda fará um último amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Rússia no próximo dia 10, contra a Áustria, em Viena. Depois de realizar estes duelos de preparação, a seleção brasileira fará a sua estreia no Mundial no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov.