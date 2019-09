Lesionados, irmãos Hazard vão desfalcar a Bélgica nas Eliminatórias da Eurocopa

Machucados, Eden Hazard e seu irmão Thorgan Hazard foram cortados, nesta terça-feira, dos dois próximos jogos da seleção da Bélgica pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, diante de San Marino, na próxima sexta, e Escócia, no dia 9, ambos fora de casa.

Maior contratação do Real Madrid para a temporada 2019/2020, Eden Hazard, o irmão mais famoso, está em recuperação de uma lesão muscular que ainda o impede de estrear pelo time espanhol. O técnico Zinedine Zidane não escondeu seu descontentamento com o fato de o jogador ter se apresentado à seleção belga. Ele preferia que o atleta ficasse na capital espanhola para realizar o seu tratamento.

O meia Thorgan Hazard, por sua vez, desfalcou o Borussia Dortmund na derrota de sábado para o Unión Berlin, por 3 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Alemão, por causa de uma lesão nas costelas. E agora o problema acabou o deixando de fora da seleção belga.

A Bélgica lidera o Grupo I das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, com 12 pontos, após quatro rodadas, com 11 gols a favor e apenas um contra. A Rússia é a segunda colocada, com nove pontos, seguida por Casaquistão e Escócia, ambas com seis. Chipre tem três pontos e San Marino, com quatro derrotas, nenhum gol marcado e 20 sofridos, é o lanterna.