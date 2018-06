Lesionados da Seleção Brasileira não são problema para a Copa, garante comissão técnica

Renato Augusto ficou em Londres para tratar do joelho esquerdo. Douglas Costa viajou para Liverpool, mas ainda não pode jogar por conta da lesão muscular que sofreu durante os treinos. Neymar, operado há três meses para corrigir uma fratura no pé, começa na reserva. Estes são os problemas da seleção brasileira que vai enfrentar a Croácia neste domingo, às 11h00. Problemas? A comissão técnica diz que nenhum dos três casos preocupa para a Copa do Mundo. Perguntados sobre cada um, as respostas dadas pelos integrantes ouvidos pelo Boleiro foram as mesmas: “Não, não e não”.

O caso de Renato Augusto não parece ser dos mais complicados. Ele está nas mãos dos fisiologistas. Douglas Costa, que chegou a sofrer a ameaça do corte, está quase pronto. Neymar está sendo poupado para estrear contra a Suíça.

A partida contra a Croácia, no estádio Anfield Road, em Liverpool, servirá para colocar o time brasileiro diante de um adversário de muita marcação e boa transição da defesa para o ataque. A partir deste sábado, os jogadores vão receber vídeos e orientações sobre o padrão tático dos croatas, em momentos ofensivos e defensivos. Ainda há tempo para ajustar posicionamento na defesa em bolas paradas.

A avaliação é de que o selecionado croata vai exigir atenção e desempenho, exatamente como Tite quer. O relatório do adversário deste domingo define a Croácia como “time bem trabalhado, com vários jogadores que atuam em grandes equipes do mundo e são experientes”.

O Brasil deve começar o amistoso com Allison, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro, Fernandinho e Paulinho; William, Gabriel Jesus e Philippe Coutinho. Esta formação foi utilizada em treinos de espaço reduzido e mostra também como está o elenco.

Fágner, voltando de lesão muscular, também começa de fora. Já está treinando com o grupo, mas como Tite disse no dia da convocação, ele saiu atrás na briga pela lateral direita contra Danilo. No setor de meio e ataque, Willian, Phillipe Coutinho e Fernandinho têm 90 minutos para fazer o treinador pensar quem ele irá substituir por Neymar.

A novidade, anunciada há dois meses, é que o time de Tite deverá ter Thiago Silva ao lado de Miranda na zaga. O treinador acha que esta é a dupla para começar a Copa do Mundo, diante da Suíça, no dia 17 em Rostov. Thiago, capitão da seleção no Mundial de 2014 no Brasil, precisou de um ciclo todo e 10 jogos, 683 minutos e

gol para convencer o técnico do Brasil que poderia voltar.