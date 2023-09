Lesionado, Musiala desfalca Alemanha nos amistosos contra Japão e França

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2023 - 12:16 Compartilhe

O meio-campista do Bayern de Munique, Jamal Musiala, não poderá disputar os dois amistosos da Alemanha, contra Japão e França, devido a dores nas costas, anunciou a Federação Alemã (DFB) em um comunicado nesta quinta-feira.

Jamal Musiala, de 20 anos, machucou a coxa esquerda no treino do Bayern no dia 23 de agosto, sofrendo uma lesão muscular, e não voltou a treinar com o grupo, se limitando a algumas corridas conduzindo a bola.

A joia do futebol alemão, que está entre os dez indicados ao troféu Kopa 2023 da revista France Football (que premia o melhor jogador com menos de 21 anos), fez parte da lista de 24 jogadores convocados para as Datas Fifa de setembro.

Ele deveria se juntar ao elenco nesta quinta-feira, mas “devido a dores nas costas” vai perder os dois amistosos.

A ‘Mannschaft’ enfrenta o Japão no sábado em Wolfsburg às 15h45 (horário de Brasília) e a França na terça em Dortmund às 16h00, no momento em que faltam nove meses para a Eurocopa 2024, que a tetracampeã mundial vai disputar em casa.

