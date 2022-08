Lesionado, Mbappé fica fora da estreia do PSG na Ligue 1 contra o Clermont

AFP 05/08/2022 - 14:49 Compartilhe

O atacante francês do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, vai ficar fora da estreia de sua equipe na Ligue 1 diante do Clermont neste sábado devido a um desconforto na coxa, anunciou o clube da capital nesta sexta-feira.

Uma nova avaliação médica de Mbappé, que vai se recuperar no centro de treinamento, ocorrerá em 72 horas, informou o PSG. O campeão mundial tampouco conseguiu disputar a final do Troféu dos Campeões em que sua equipe venceu o Nantes (4-0) no domingo devido a uma suspensão.

O excelente entrosamento entre os astros Lionel Messi e Neymar, decisivo contra o Nantes, contrasta com os resultados insípidos do argentino e do brasileiro na última temporada.

O atacante espanhol Pablo Sarabia deve substituir Mbappé no time titular neste sábado, na visita ao Clermont.

Logo após renovar seu contrato com o PSG até 2025, “Kyky” deixou bem claro quais é seu objetivo para esta temporada que se inicia: vencer a Liga dos Campeões. Um desejo que os proprietários do Catar compartilham.

