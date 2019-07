Lesionado, Marcelo Demoliner desiste de defender o Brasil no tênis do Pan

O brasileiro Marcelo Demoliner anunciou nesta quarta-feira que desistiu de defender o Brasil no tênis dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ele participaria do torneio de duplas atuando ao lado de João Menezes e também integraria a chave de parcerias mistas com Luisa Stefani, mas uma lesão sofrida na semana passada, durante a sua participação no Torneio de Bastad, na Suécia, inviabilizou a sua presença no grande evento da capital peruana.

Demoliner sofreu uma ruptura de grau 2 no músculo da perna esquerda e lamentou o fato de não poder disputar o Pan. “Deixo minha boa energia para a equipe (brasileira). Fico triste, pois estava bastante empolgado em fazer parte do Pan, mas infelizmente com essa lesão não poderei estar, mas faz parte, espero participar nas próximas, seguimos em frente”, afirmou o tenista, por meio de declarações divulgadas por sua assessoria.

Na semana passada, o brasileiro jogou o torneio de duplas de Bastad, palco do ATP 250 sueco realizado em quadras de saibro, ao lado do chileno Nicolás Jarry. Cabeças de chave número 2 da competição, eles foram eliminados nas quartas de final pela parceria formada pelo português João Sousa e o espanhol Pablo Carreño Busta por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

Antes disso, pela primeira rodada do torneio, os dois haviam superado or outros dois rivais sul-americanos: o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Guillermo Durán.