Lesionado, Lewandowski está fora da estreia da Polônia na Euro

O capitão e maior artilheiro da seleção da Polônia, Robert Lewandowski, está fora da estreia da equipe na Eurocopa, contra a Holanda, após sofrer uma lesão muscular durante amistoso contra a Turquia, anunciou a Associação Polonesa de Futebol (PZPN) nesta terça-feira (11).

“Estamos fazendo o possível para que Robert possa jogar o segundo jogo, contra a Áustria”, declarou o médico da seleção polonesa, Jacek Jaroszewski.

O atacante do Barcelona teve que ser substituído aos 33 minutos do primeiro tempo na vitória da Polônia por 2 a 1 sobre a Turquia na segunda-feira, em Varsóvia.

Aos 35 anos, Lewandowski quer participar de sua quarta Eurocopa, torneio no qual marcou quatro gols em 11 jogos disputados.

A Polônia está no Grupo D da Euro ao lado de França, Holanda e Áustria. A estreia será contra a ‘Laranja Mecânica” no domingo, às 10h00 (horário de Brasília).

O médico da seleção polonesa mostrou otimismo em relação às condições de outros atacantes lesionados, Pawel Dawidowicz e Karol Swiderski.

“Ambos devem voltar aos treinamentos em três ou quatro dias, seguindo o plano de recuperação”, afirmou Jaroszewski.

A Polônia está sofrendo com uma série de lesões entre jogadores do setor ofensivo da equipe. Na última sexta-feira, em amistoso contra a Ucrânia, o atacante da Juventus Arkadiusz Milik foi substituído após sentir um problema no joelho e teve que passar por cirurgia de menisco.

