Lesionado, Ibrahimovic vai desfalcar a seleção da Suécia

O sueco Zlatan Ibrahimovic, convocado pela sua seleção para disputar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na próxima semana aos 40 anos, acabou sendo dispensado devido a uma lesão no tendão de Aquiles, anunciou a federação do país escandinavo neste sábado.

“Infelizmente, Zlatan não está suficientemente recuperado para poder participar da próxima concentração. É uma pena para nós e também, é claro, para Zlatan”, disse o técnico Janne Andersson no comunicado da federação.

O atacante do Milan e artilheiro da seleção sueca (62 gols em 118 partidas internacionais), que completa 40 anos neste domingo, havia sido incluído nesta quarta-feira na lista da Suécia para os jogos contra Kosovo e Grécia, nos dias 9 e 12 de outubro, em Estocolmo.

‘Ibra’ voltou atrás em março após sua aposentadoria internacional, depois de quase cinco anos de ausência, e se colcoou à disposição para retornar à seleção da Suécia para a última Eurocopa em junho e julho, mas teve que desistir pouco antes do início da competição devido a uma lesão no joelho.

Após seu retorno ao Milan em 12 de setembro, o gigante sueco machucou o tendão de Aquiles e não voltou desde então.

Para compensar seu desfalque, o atacante Viktor Gyökeres (Coventry City), de 23 anos, que disputou duas partidas internacionais, foi convocado pelo técnico da seleção sueca, informou a federação.

Após quatro jogos no Grupo B, a Suécia está em segundo lugar com nove pontos, atrás da Espanha (13 pontos em seis jogos) e à frente da Grécia (6 pontos em quatro jogos).

