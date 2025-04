Lesionado, Haaland deve se recuperar antes de jogo contra Itália

ROMA, 1 ABR (ANSA) – O atacante do Manchester City Erling Haaland, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante partida válida pela Copa da Inglaterra, deve se recuperar a tempo de vestir a camisa da Noruega para enfrentar a Itália, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, no próximo dia 6 de junho.

Em entrevista à imprensa nesta terça-feira (1º), o técnico Pep Guardiola deu uma previsão de retorno de cinco a sete semanas, com uma grande expectativa de ter o jogador 100% para o Mundial de Clubes. Segundo ele, o prazo é dado de acordo com a resposta dos exames médicos, depois que o norueguês foi fotografado saindo do estádio Vitality de muletas.

Haaland foi forçado a sair de campo aos 61 minutos, pouco depois de marcar o gol do empate na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, seu 30º na temporada em 40 partidas. No dia seguinte, sua lesão foi avaliada por um especialista.

“Os médicos me disseram que ele ficará com isso por cinco, no máximo sete semanas. Espero que ele possa retornar até o final da temporada, estará pronto para o Mundial de Clubes”, afirmou Guardiola, na véspera do próximo jogo do City, amanhã (2) contra o Leicester.

De acordo com o tempo de recuperação indicado por Guardiola, Haaland estará disponível antes de 6 de junho, quando a Noruega recebe a Itália no primeiro jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Enquanto isso, nas próximas semanas, o City terá de contar com Omar Marmoush, como antecipou o técnico espanhol. “Nós encontraremos uma solução com os jogadores que temos, de diferentes habilidades e qualidades. Não temos outro jogador com suas qualidades específicas, sabemos disso. Mas temos que nos adaptar. Por muitos anos, jogamos com diferentes maneiras na frente e isso depende das qualidades dos jogadores. Vamos tentar encontrar outra solução”, concluiu. (ANSA).