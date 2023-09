Lesionado, Giroud vai desfalcar a França em amistoso contra a Alemanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/09/2023 - 17:46 Compartilhe

O atacante da seleção francesa Olivier Giroud, que se lesionou no tornozelo esquerdo, está fora do amistoso dos ‘Bleus’ contra a Alemanha da próxima terça-feira, em Dortmund, anunciou a Federação Francesa de Futebol nesta sexta-feira (8).

O maior artilheiro da história da seleção francesa (54 gols), foi substituído após se machucar em uma jogada aos 26 minutos na vitória sobre a Irlanda (2 a 0), na quinta-feira, no Parque dos Príncipes, pelas Eliminatórias da Euro-2024.

“Ele sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo”, indicou a FFF. “O período de recuperação era demasiado curto para ele poder jogar na terça-feira em Dortmund”, acrescentou a federação francesa, que especificou que o atacante do Milan, de 36 anos, não será substituído no elenco do técnico Didier Deschamps.

kn/iga/dr/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias