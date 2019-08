Lesionado contra o Grêmio, Mayke será operado e vira desfalque no Palmeiras

O lateral-direito Mayke será desfalque no Palmeiras para os próximos jogos. Ele sofreu uma lesão no tendão adutor da perna direita durante o empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, e será operado.

“Mayke, após dividida em jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, sofreu lesão importante do tendão adutor direito, sendo optado pelo tratamento cirúrgico a fim de garantir a plena recuperação”, informou o Palmeiras.

Mayke é o lateral-direito reserva da equipe e foi titular porque o técnico Luiz Felipe Scolari poupou jogadores. Após se lesionar, ele foi substituído por Marcos Rocha, atual dono da posição nda equipe alviverde.

O Palmeiras volta a jogar nesta terça-feira, novamente contra o Grêmio, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O duelo será em Porto Alegre. A partida de volta será uma semana depois, no Pacaembu.