Lesionado, astro Alphonso Davies desfalca Canadá na Copa Ouro

O jovem Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern de Munique e astro da seleção canadense, não vai poder disputar a Copa Ouro-2021, que começa neste sábado devido a uma lesão no tornozelo, informou a federação canadense nesta sexta-feira.

Davies sofreu a lesão durante um treino no início desta semana e já voltou ao Bayern de Munique para começar sua recuperação para a temporada 2021-2022, explicou a entidade em um comunicado.

O lateral se preparava para ser uma das grandes estrelas do torneio da Concacaf em sua terceira participação, com apenas 20 anos.

O Canadá, que estreia no domingo contra a Martinica em Kansas City, está no Grupo B, que também conta com os anfitriões Estados Unidos e Haiti.

Davies estreou em 2017 como o mais jovem artilheiro da história da Copa Ouro da Concacaf, somando três gols aos 16 anos, que serviram para conquistar a Chuteira de Ouro.

Seu desempenho foi vital para o Canadá chegar às quartas de final das edições de 2017 e 2019.

