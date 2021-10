Lesionado, Arrascaeta é convocado pelo Uruguai; Piquerez e Terans estão na lista

Finalistas da Copa Libertadores da América, Palmeiras e Flamengo seguirão perdendo jogadores por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Óscar Tabárez divulgou, nesta sexta-feira, a pré-lista para os jogos do Uruguai contra Argentina e Bolívia, respectivamente. Dentre os convocados, estão: Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, e Joaquín Piquerez, do Palmeiras.

Chamou a atenção da cúpula do Flamengo a convocação de Arrascaeta. O uruguaio está com uma lesão de grau 2 no músculo da coxa e sequer tem treinado com bola. A possibilidade de perder novamente um de seus principais jogadores irritou os dirigentes rubro-negros, que sugeriram à CBF a suspensão de jogos durante a data Fifa a partir de 2022.

A convocação de Piquerez também não agradou aos palmeirenses. Abel Ferreira tem reclamado constantemente dos desfalques enfrentados pela equipe na temporada. Hoje, o atleta é titular da equipe alviverde, que tem Victor Luís como reserva imediato, já que Jorge está lesionado. O uruguaio foi contratado em resposta à saída de Viña, hoje jogador da Roma.

“Como é possível que os clubes paguem tanto e tenham que ficar sem os seus melhores jogadores? Não sei como isso funciona, nem quem toma essas decisões. Ainda vou ter que me inteirar sobre isso. Mas de fato é duro porque temos ambições, lutamos por títulos, e ficar privado de seus melhores jogadores não é justo porque a cobrança é grande”, disse Abel Ferreira.

CONVOCAÇÃO – Além de Arrascaeta e Piquerez, outro jogador que atua no futebol brasileiro chamado por Tabárez foi David Terans, do Athletico. O time paranaense segue vivo em duas competições: é semifinalista da Copa do Brasil e está na decisão da Copa Sul-Americana.

O Uruguai divulgou uma pré-lista com 32 jogadores, mas seis nomes ainda serão cortados. A equipe celeste precisa apresentar um elenco com 26 atletas para os dois próximos duelos das Eliminatórias.

Após perder para a seleção brasileira por 4 a 1, o Uruguai caiu para a quinta posição das Eliminatórias, com 16 pontos. Em quarto, a Colômbia tem 16, mas leva a melhor no saldo de gols: 0, contra -3.

