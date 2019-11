Lesão tira Talita/Taiana da luta pelo bronze na etapa do México de vôlei de praia

As brasileiras Talita e Taiana terminaram a etapa de Chetumal, no México, de nível quatro estrelas, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia na quarta colocação, sendo derrotadas por W.O. neste domingo. A disputa seria contra as holandesas Keizer e Meppelink, mas Taiana sofreu uma lesão nas costas que impossibilitou a disputa da medalha.

Taiana sofreu o problema nas costas na semifinal, no último sábado, ainda tentou se aquecer para a disputa do bronze neste domingo, mas as dores impossibilitaram que ela entrasse em quadra. Além disso, a contusão poderia se agravar ainda mais, fazendo com que a comissão técnica optasse por não jogar a medalha de bronze, que ficou com a dupla da Holanda.

A campanha das brasileiras contou com quatro vitórias e duas derrotas. Elas somam 560 pontos no ranking mundial e recebem um prêmio de cerca de R$ 32 mil pela quarta colocação na etapa.

Outras duas duplas brasileiras jogaram o torneio mexicano no naipe feminino. Fernanda Berti e Bárbara Seixas ficaram nas quartas de final, enquanto que Tainá e Victoria caíram no classificatório, antes da fase de grupos.